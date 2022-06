Am Set von Stranger Things scheint es ganz schön lustig zuzugehen. Seit 27. Mai ist der erste Teil der vierten Staffel auf Netflix abrufbar – der zweite folgt dann Anfang Juli. Im Promiflash-Interview erzählen Natalia Dyer (25) und Charlie Heaton (28) jetzt vom Leben am Set und verraten dabei auch das ein oder andere spannende Detail über ihre Schauspielkollegen. So plaudert die 25-Jährige beispielsweise aus, dass Steve-Darsteller Joe Keery (30) seinen Co-Stars gerne Streiche spielt. "Ich glaube, wir waren in deinem Transporter oder so, und er schnappte sich einfach einen Haufen dieser Packungen Tabasco-Soße und verteilte sie überall in Joe Quinns Trailer", erinnert sie sich zurück.

