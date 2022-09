Fashion Week in Paris: Das sind die coolsten Looks der Stars

Die Stars haben sich für die Fashion Week in Paris ordentlich in Schale geworfen! Es war mal wieder so weit: Kate Moss (48), Hailey Bieber (25) und Co. haben sich auf den Weg in die Stadt der Liebe gemacht, um die neusten Kollektionen der weltweit bekanntesten Luxuslabels zu bewundern. Dabei überzeugten die prominenten Damen Kate, Hailey und Co. wie immer mit ihrem Modebewusstsein!

Für einen glamourösen Auftritt sorgte unter anderem Kate: Zu ihrem engen schwarzen Kleid wählte die Schauspielerin einen schwarzen pompösen Mantel. Um ihren Look komplett zu machen, entschied sich die 48-Jährige für hochhackige Sandalen und eine schwarze Clutch. Auch Natalia Dyer (25) überzeugte in einem Outfit komplett in Schwarz: Wie Kate trug sie in Kombination mit einer dunklen Hose eine Jacke aus Fell. Hailey trug ein rosafarbenes Kostüm mit einem Minirock. Dazu wählte die Frau von Justin Bieber (28) eine coole Sonnenbrille und schwarze Pumps.

Zoe Kravitz (33) wählte für ihren Auftritt einen sexy Look: Unter ihrem langen schwarzen Mantel trug sie ein Crop-Top und eine transparente Hose. Shailene Woodley (30) war hingegen etwas cooler unterwegs! Zu einer beigen Anzugshose trug die Schauspielerin eine Bluse mit Punkten. Dazu kombinierte sie Hosenträger, einen schwarzen Hut und Loafers in derselben Farbe. Katherine Langford (26) strahlte wiederum in einem roten Anzug. Um den Look komplett zu machen, entschied sich die 26-Jährige für eine schwarze Bluse und Pumps.

Getty Images Kate Moss bei der Pariser Fashion Week 2022

Getty Images Natalia Dyer, Schauspielerin

Getty Images Hailey Bieber bei der Fashion Week in Paris 2022

Getty Images Zoe Kravitz bei der Fashion Week in Paris 2022

Getty Images Shailene Woodley bei der Pariser Fashion Week 2022

Getty Images Katherine Langford, Schauspielerin

