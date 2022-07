Gewusst? Diese Film-Ikone hat Gastrolle in "Stranger Things"

Allen Horror-Fans dürfte dieser Gastauftritt sicherlich nicht entgangen sein. Ende Juni wurde die von den Stranger Things-Liebhabern heiß ersehnte vierte Staffel endlich veröffentlicht. Seit vergangenem Freitag sind nun auch die letzten beiden Episoden verfügbar. In der neuen Staffel spielte neben Millie Bobby Brown (18) und Co. auch eine echte Filmlegende mit. Freddy-Krueger-Darsteller Robert Englund (75) höchstpersönlich schlüpfte in eine kleine Rolle bei "Stranger Things".

Aufmerksamen Liebhabern des Grusel-Genres wird Victor Creel, den Nancy (Natalia Dyer, 25) und Robin (Maya Hawke, 23) in der vierten Folge in der "Pennhurst"-Nervenklinik besuchen, seltsam bekannt vorgekommen sein. Bei dem alten Mann mit den zugenähten Augen handelt es sich um niemand geringeren als Robert Englund, der in den 1980-Jahren seinen Durchbruch mit dem Horror-Klassiker "Nightmare On Elmstreet" feierte. Schon damals jagte er Kindern Angst ein und verursachte vermutlich bei dem ein oder anderen Zuschauer Albträume – ganz im Sinne seiner Horror-Kultfigur Freddy Krueger.

Im Interview mit Promiflash verriet Natalia Dyer dann auch glatt, dass die Zusammenarbeit mit der Film-Ikone wahnsinnig toll gewesen sei und Robert unbedingt an "Stranger Things" mitwirken wollte. "Es war ihm offensichtlich wichtig und er hat viel darüber nachgedacht, was er mit seiner Rolle gemacht hat. Das war wirklich erstaunlich und ermutigend", schwärmte die 27-Jährige. Zudem verriet sie, dass es sich angefühlt habe, als hätte sich während der Dreharbeiten ein Kreis geschlossen. "Meine Figur Nancy basiert nämlich lose auf der Nancy aus 'Nightmare on Elm Street'", erklärte die brünette Beauty.

Netflix Robert Englund in "Stranger Things 4"

Netflix Maya Hawke und Natalia Dyer in "Stranger Things 4"

Getty Images Natalia Dyer im Mai 2022

