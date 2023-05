Filmfestival Cannes: Das waren die schönsten Looks der Stars

In den vergangenen Tagen traf sich die Crème de la Crème Hollywoods wieder an der französischen Riviera für eines der wichtigsten Events des Jahres: Die Filmfestspiele in Cannes. Bei dem Festival werden die renommiertesten Streifen des Jahres gezeigt. Auf dem roten Teppich präsentieren sich die Stars dabei stets von ihrer besten Seite und schmeißen sich in die glamourösesten Looks. Promiflash hat für euch die coolsten Outfits zusammengefasst!

Natalie Portman (41) reiste für die Premiere von "May December" an und wählte dafür ein edles weißes Abendkleid mit blau-schimmernden Stofflagen. Auch Supermodel Gigi Hadid (28) bewies ein Händchen für Mode: Die 28-Jährige bezauberte in einem superengen hellbraunen Kleid. Dazu kombinierte sie eine diamantbesetzte Kette und passende Ohrringe. Stranger Things-Star Charlie Heaton (29) begeisterte in einem stylischen Anzug, bestehend aus einer weiten Hose im 70er-Jahre-Stil und einer langen Smoking-Jacke.

Karlie Kloss (30) und Claire Holt (34) setzten in Cannes ihre Babybäuche in Szene: Das Model trug ein senffarbenes One-Shoulder-Kleid mit einem Netz-Haarreif. Die Vampire Diaries-Bekanntheit strahlte in einem grauen Neckholder-Kleid mit langer Schleppe und Rüschen. Schauspiellegende Catherine Zeta-Jones (53) ließ tief blicken – ihr knallrotes Dress aus einem fließendem Stoff hatte einen großen Ausschnitt und ein elegantes Schulterdetail. Auch Jennifer Lawrence (32) setzte auf Rot und posierte in einem wallenden Kleid mit einer passenden Stola.

Getty Images Gigi Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Charlie Heaton bei den Filmfestspieln in Cannes 2023

Getty Images Karlie Kloss bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Claire Holt bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Catherine Zeta-Jones bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

