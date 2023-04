Spicy: Pietro Lombardi isst schärfsten Chili-Chip der Welt!

Achtung, jetzt wird es hot und spicy! Bei DSDS-Star Pietro Lombardi (30) läuft gerade wohl alles nach Plan. Mit seiner Verlobten und selbst ernannten "Powerfrau" Laura Maria Rypa (27) und ihrem ersten gemeinsamen Sohn Leano Romeo könnte der 30-Jährige momentan nicht glücklicher sein. Auf Social Media gewährt der Zweifach-Papa seinen Fans gerne private Einblicke in sein Leben. Nun probierte Pietro den schärfsten Chili der Welt!

Eigentlich wollte der "Phänomenal"-Interpret am Montag nur seinen neuen Song in Berlin aufnehmen, doch dann kam ihm auf Instagram eine spontane Idee: die Verkostung des feurigsten Chili-Chips der Welt. Bereits vor der Mutprobe sei Pietro Angst und Bange gewesen, da er Schärfe nicht sonderlich gut vertrage. In einem Interview mit der Bild erklärte er jetzt, wie die Prozedur vonstattenging: "Erst fingen die Lippen an zu brennen, dann brannte es in meinem ganzen Körper." Über 45 Minuten soll die Schärfe nachgewirkt haben.

Auf die Frage, wie er die Schärfe unter Kontrolle brachte, antwortete der Sänger: "Ich habe ehrlicherweise nur ein Viertel des Chips gegessen, darum klang die Schärfe schon nach einer Stunde wieder ab." Pietro machte ebenfalls im Interview deutlich: "Das ist ja nicht ungefährlich. Ich habe Kinder und Frau, da wollte ich kein unnötiges Risiko eingehen."

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi bei der ersten DSDS-Liveshow

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

WEVAME Pietro Lombardi, Sänger

