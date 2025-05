Noch ein Kind? Pietro Lombardi über seine Familienplanung

Pietro Lombardi (32), bekannt als Sänger und Reality-TV-Star, ist mittlerweile stolzer Vater von drei Söhnen. In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich der Musiker den Fragen seiner Fans. Auf die neugierige Nachfrage, ob er sich noch ein weiteres Kind vorstellen könne, antwortete er ehrlich: "Nicht in Planung. Meine Tendenz ist eher nein, ich denke, drei sind genug. Aber man weiß nie, was geschrieben ist." Damit machte er deutlich, dass die Familienplanung vorerst abgeschlossen scheint.

Der Sänger, der eine starke Verbindung zu seinen Fans pflegt und sich häufig mit ihnen auf Social Media austauscht, wurde vor Kurzem erneut Vater. Der Neuzugang in der Familie macht das Trio seiner Söhne komplett, und Pietro scheint damit sichtlich glücklich zu sein. In der Vergangenheit sprach er oft über die Liebe zu seinen Kindern und darüber, wie sehr sie sein Leben bereichern. Ob es langfristig noch weiteren Nachwuchs geben wird, ließ er vorsichtig offen – aktuell zeigt er jedoch eine klare Tendenz zur jetzigen Familiengröße.

Bekannt wurde Pietro durch seine erfolgreiche Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Neben seiner Musik ist er vor allem für sein herzliches Wesen und seine offene Art bekannt. Pietro gewährt regelmäßig Einblicke in sein Privatleben – besonders die Zeit mit seinen Kindern spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Freude und Liebe, die er als Vater empfindet, spiegelt sich regelmäßig in seinen Posts wider.

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023

