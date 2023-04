Ein Jahr vor Tod: Jerry Springer wollte seine Rente genießen

Jerry Springer wollte sein Leben im Ruhestand genießen. Bekannt wurde der Brite mit seiner polarisierenden Show "The Jerry Springer Show". Danach folgten weitere eigene Formate wie die Sendung "Judge Jerry" oder sein eigener Podcast, die bei den Fans äußerst beliebt waren. Doch vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Jerry verstarb im Alter von 79 Jahren. Ein Jahr vor den tragischen News beschloss Jerry, seine Rente in vollen Zügen zu genießen.

Das berichtet jetzt Mirror: Aufgrund sinkender Zuschauerzahlen wurde seine Show "Judge Jerry" nach drei Staffeln und 366 Folgen abgesetzt. Als das verkündet wurde, erklärte Jerry, er wolle "den Ruhestand ausprobieren, solange ich noch gesund bin": "Ich bin 78 und stehe seit 40 Jahren vor der Kamera, dazu kommen zehn Jahre in der Politik. Ich ziehe mich zurück."

Ein Sprecher der Familie machte den Tod des Moderators öffentlich: Obwohl die Todesursache noch nicht bekannt ist, erzählten seine Liebsten bereits, dass bei Jerry vor einigen Monaten Krebs diagnostiziert wurde und sich sein Gesundheitszustand diese Woche leider verschlechtert hatte. "Jerrys Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, war das Herzstück seines Erfolges bei allem, was er tat, sei es in der Politik, im Rundfunk oder einfach nur im Scherz mit Menschen auf der Straße, die ein Foto oder ein Gespräch wollten", erklärte zudem der Sprecher der Familie.

Anzeige

Getty Images Jerry Springer, Moderator

Anzeige

Getty Images Jerry Springer, Moderator

Anzeige

Getty Images Jerry Springer, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de