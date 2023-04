Vor Tod: Jerry Springer teilte Bilder zum St. Patrick's Day

Jerry Springer wirkte vor wenigen Wochen noch völlig unbeschwert. Am Donnerstagnachmittag machten traurige Nachrichten die Runde: Der Moderator ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Grund für den Tod des gebürtigen Briten soll seine Krebserkrankung gewesen sein. Diese habe man bereits vor einigen Monaten bei ihm diagnostiziert. Dennoch schien es ihm gut zu gehen: Jerry teilte am St. Patrick's Day im März Bilder von sich beim Feiern.

"Danke für eine tolle Zeit bei der Rough Riders St. Patrick's Day Parade in Ybor City! Ich werde wiederkommen", schrieb der "The Jerry Springer Show"-Star zu den Fotos auf Instagram. Es sind die letzten aktuellen Bilder, die der Londoner von sich auf Social Media gepostet hat. Auf einer der Aufnahmen ist zu sehen, wie Jerry mit Ketten auf einem Umzugswagen posiert. Weitere Bilder zeigen ihm beim Signieren der Kettenanhänger oder auch bei einem Interview mit einem Radiosender.

Die Fans des TV-Stars zeigen sich schockiert von der Nachricht über seinen Tod. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag bringen sie ihre Trauer zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden", ist immer wieder zu lesen. "Ich vermisse dich so sehr", schreibt ein weiterer betroffener User unter der Bilderreihe.

