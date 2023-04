Freund bestätigt: Jerry Springer starb tatsächlich an Krebs

Jerry Springer verlor den Kampf gegen den Krebs. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass der beliebte TV-Host mit 79 Jahren verstorben ist. Jahrzehnte moderiert er im US-amerikanischen Fernsehen Sendungen wie "Judge Jerry". Zu seinem Tod wurde nur erläutert, dass sich sein gesundheitlicher Zustand zuletzt verschlechtert hatte. Seine Familie deutete bereits an, dass es sich um Krebs handelte. Doch jetzt ist es offiziell, dass Jerry gegen die Krankheit kämpfte.

Gegenüber People erklärt Jerrys enger Freund und Rabbiner Sandford Kopnick, wie es zuletzt um ihn stand. "Er war nicht lange krank. Er ist an Krebs gestorben, und er hatte den Krebs nicht sehr lange", meint der Gelehrte. Mittlerweile bestätigt auch die Pressesprecherin des TV-Stars gegenüber NBC News, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Sein Freund erinnert sich außerdem liebevoll an Jerry: "Er wusste immer, was für ein Glück er hatte. Er hat es nie als selbstverständlich gesehen."

Neben seiner Karriere als Moderator war Jerry auch als Politiker und Jurist tätig. Doch er fand auch immer Zeit, sich für seine Gemeinde einzusetzen. "Er hat nie Nein gesagt. Er musste vielleicht erst herausfinden, ob es terminlich passt, aber er hat nie Nein gesagt", betont Sandford. Jerry sei immer vorbeigekommen, um sich mit Jugendlichen und Schülern über seine Religion zu unterhalten.

