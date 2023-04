Ein Paar? Kendall und Bad Bunny wieder gemeinsam unterwegs

Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) heizen die Gerüchte um eine Liaison weiter an. Bereits seit Februar wird darüber spekuliert, ob die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper ein Paar sind. Immer wieder wurden die beiden seither gemeinsam gesichtet. Erst vor wenigen Wochen hatte man das Model und den Musiker sogar turtelnd auf dem Coachella gesehen. Jetzt verbrachten Kendall und Bad Bunny erneut Zeit zusammen.

Auf Bildern und Videos, die Page Six vorliegen, sind die 27-Jährige und der "I Like It"-Interpret gemeinsam in Los Angeles zu sehen. Die beiden haben offenbar zusammen ein Konzert des Rappers Tyler, the Creator (32) besucht. Nach der Show verließen sie den Veranstaltungsort in Bad Bunnys Wagen. Zärtlichkeiten tauschten sie vor den Augen der Paparazzi nicht aus – jedoch machte es den Anschein, als würden die beiden eine Menge Spaß miteinander haben und Kendall lachte immer wieder ausgelassen.

Können die Fans der Beauty und des 29-Jährigen bald mit einem Liebes-Outing rechnen? Kendalls Ex Devon Booker hat dazu eine klare Meinung. Ein Insider hatte kürzlich gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass dieser nicht an eine Beziehung glaube. "Er glaubt nicht, dass er ihr Typ ist und findet es ziemlich unwahrscheinlich, dass zwischen ihnen etwas Langfristiges entstehen kann", hatte die Quelle erzählt.

Getty Images Kendall Jenner im November 2022

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker an Silvester 2021

