So crazy ist Travis Kelces Gastauftritt in "Happy Gilmore 2"

Travis Kelce (35) hat in dem lang erwarteten "Happy Gilmore 2" einen überraschend verrückten Gastauftritt hingelegt. In dem Netflix-Film, der am 25. Juli veröffentlicht wurde, spielt der NFL-Star einen temperamentvollen Hotelkellner, der zwar anfangs höflich auftritt, seine schroffe Seite aber schnell zeigt. Nach einem Streit mit der Hilfskraft Oscar, gespielt von Bad Bunny (31), entlässt Travis' Figur diesen auf höchst dramatische Weise. Später gibt es eine weitere wilde Szene, bei der er mit zwei Spielern einen Bruststoß macht, allerdings so heftig, dass diese durch einen Tisch fliegen.

Hauptdarsteller Happy Gilmore, verkörpert durch Adam Sandler (58), engagiert Oscar später als Caddy. In einer Szene fordert Happy Oscar dazu auf, sich gedanklich an einen "glücklichen Ort" zu begeben – eine Strategie, die bereits im ersten Film vorkam. In dieser Traumsequenz stellt sich Oscar seinen ehemaligen Chef (Travis) nur mit einer Küchenschürze bekleidet vor. Er bindet ihn an einen Pfahl und beschmiert ihn von oben bis unten mit Honig, damit er von einem Bären gefressen wird. Diese absurde Vision endet damit, dass ein Bär Travis' Figur angreift, während Oscar bekennt: "Jetzt bin ich glücklich."

Adam Sandler, der bei dem Film auch als Regisseur agierte, war besonders begeistert davon, Travis für das Projekt gewinnen zu können. Im Vorfeld hatte Adam sogar überlegt, dem Football-Star eine größere Rolle zu geben, entschied sich dann aber, ihn als exzentrischen Kellner auftreten zu lassen. Travis selbst beschrieb die Erfahrung als "Traum, der wahr wurde" und zeigte sich in einem Gespräch in der "The Pat McAfee Show" überglücklich, Teil des Projekts gewesen zu sein. Neben Travis glänzen in dem humorvollen Sportfilm zahlreiche weitere Stars wie Eminem (52) und Kid Cudi (41). Auch Adams Töchter spielten in "Happy Gilmore 2" mit und der Schauspieler verriet, welchen Rat er ihnen vorab gab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce bei den der American Century Championship 2025 in Stateline

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Jackie, Adam, Sunny und Sadie Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York