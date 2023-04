Michelle Obama performt mit Bruce Springsteen bei Konzert!

Wenn das nicht mal ein cooler Ehrengast ist! Bruce Springsteen (73) ist aktuell auf Europa-Tournee. Die Rocklegende wird auch im Sommer viermal in Deutschland auftreten. Aktuell ist er zum Auftakt der Tour in Spanien unterwegs, wo er mit Regisseur-Star Steven Spielberg (76) sowie dem ehemaligen US-Präsident Barack Obama (61) und seiner Frau Michelle Obama (59) in einem Restaurant gesehen wurde. Die Obamas und der "I'm On Fire"-Interpret sind schon viele Jahre gut befreundet – Michelle sang sogar mit Bruce einen Song auf der Bühne!

Der kultige Sänger wurde bei seinem Hit "Glory Days" von der ehemaligen First Lady in Barcelona begleitet. Wie in dem auf Twitter viral gehenden Video zu sehen ist, verlieh die Erfolgsautorin dem Song im Background einen besonderen Touch. Dabei tanzte sie in voller Präsenz auf der Bühne und schüttelte ein Tamburin. Die Powerfrau trug eine schwarze Jacke und einen lila Overall. Die etwa 60.000 Zuschauer schienen sichtlich begeistert gewesen zu sein!

Schon die ganze Woche über machen die Obamas und der Jurassic Park-Regisseur Sightseeing in der Kulturstadt. Viele Einheimische und andere Touristen konnten ihren Augen kaum trauen, als die weltberühmten Prominenten an ihnen vorbeigingen.

MEGA Barack Obama und Michelle Obama in Barcelona 2023

Getty Images Barack und Michelle Obama

Getty Images Bruce Springsteen bei der Premiere von "Western Stars"

