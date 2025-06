Trailer zeigt Jeremy Allen White als Bruce Springsteen

Jeremy Allen White (34) schlüpft in die Rolle von Bruce Springsteen (75)! Im ersten Trailer zu "Deliver Me From Nowhere", einer Filmbiografie über die Entstehung des legendären Albums "Nebraska", gibt es nun erste Szenen aus dem Film zu sehen. Das Drama, geschrieben und inszeniert von Scott Cooper, erzählt von entscheidenden Jahren im Leben des Rockmusikers in den frühen 1980er Jahren. Das Album, das Bruce Springsteen damals in seinem Schlafzimmer in New Jersey aufnahm, gilt heute als Meilenstein – im Film wird es als emotionales wie künstlerisches Experiment inszeniert. Der US-Kinostart ist für den 24. Oktober 2025 geplant.

Die Handlung des Films konzentriert sich auf die düsteren Jahre nach dem Erfolg von Bruce Springsteens Album "The River". Geplagt von persönlichen Krisen und Depressionen schrieb der Musiker Lieder, die das Leben von Außenseitern und die Schattenseiten des American Dream thematisierten. Diese nahm er zunächst im Alleingang auf, weil die Studioaufnahmen mit seiner Band nicht den gewünschten Effekt erzielten. Neben Jeremy Allen White brillieren auch Jeremy Strong als Manager Jon Landau (✝63), Odessa Young als Bruce Springsteens Freundin und Stephen Graham sowie Gaby Hoffmann (43) als seine Eltern. Unterstützt wird das Hauptensemble durch Paul Walter Hauser (38), Marc Maron und David Krumholtz (47).

Das Projekt basiert auf Warren Zanes' Buch "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteens Nebraska" und beleuchtet nicht nur Bruce Springsteens Karriere, sondern auch seine inneren Kämpfe. "Nebraska" wurde ursprünglich mit entwaffnend einfachen Methoden aufgenommen und erhielt filmstars.de zufolge erst später den Status eines Meisterwerks. Bekannt für seine ausdrucksstarke Musik, verarbeitet Bruce Springsteen bis heute persönliche Erfahrungen und Emotionen in seiner Kunst. Obwohl er oft als Rocklegende verehrt wird, zeigt der Film den Menschen hinter dem "Boss", der sich in seiner Musik mit seinen Dämonen auseinandersetzt.

Getty Images / Kevin Winter, Getty Images / Amy Sussman Collage: Bruce Springsteen und Jeremy Allen White

ActionPress / Backgrid Jeremy Allen White und Bruce Springsteen, November 2024

Getty Images Bruce Springsteen im Mai 2025