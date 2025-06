Auf Schalke: Metallteil verletzt drei Bruce Springsteen Fans

Ein Schreckmoment beim Konzert von Bruce Springsteen (75) in der Veltins-Arena auf Schalke: Am vergangenen Freitagabend hat sich ein über einen Meter langes Metallteil aus einer Ecke des Videowürfels in der Halle gelöst und ist auf Fans gestürzt. Die Polizei berichtet laut Bild von drei Verletzten: einer 22-Jährigen aus Koblenz, einem 48-Jährigen aus Warendorf und einer 50-Jährigen aus Erlangen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Schwere ihrer Verletzungen ist bislang nicht bekannt, während der Bereich unter dem Würfel sofort abgesperrt wurde. Das Konzert, das Tausende Fans besuchten, wurde trotz des Zwischenfalls fortgesetzt.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Dabei wird untersucht, weshalb sich das Metallteil aus dem Videowürfel gelöst hat und ob möglicherweise weitere Teile betroffen sein könnten. Bruce war für sein drittes und letztes Konzert in Deutschland im Rahmen seiner Europatournee in Gelsenkirchen aufgetreten. Vor Schalke hatte "The Boss", wie Bruce von seinen Fans liebevoll genannt wird, bereits in Berlin und Frankfurt auf der Bühne gestanden. Der Vorfall wirft nun Fragen bezüglich der Sicherheit bei Großveranstaltungen in der beliebten Arena auf.

Bruce, der seit Jahrzehnten als eine der Ikonen der Musikbranche gilt, tourt derzeit durch Europa und begeistert mit seinen energiegeladenen Auftritten weltweit seine Fans. Der Musiker, bekannt für Hits wie "Born to Run" und "Dancing in the Dark", ist seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft tätig und hat im Laufe seiner Karriere unzählige Preise gewonnen. Trotz des Unfalls setzte er das Konzert in gewohnt professioneller Manier fort. Seine loyalen Fans schätzen neben seiner Bühnenpräsenz auch seinen bedingungslosen Einsatz, was dafür gesorgt hat, dass der 75-Jährige in den Herzen von Millionen Musikliebhabern einen besonderen Platz eingenommen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen im November 2019 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen im April 2023

Anzeige