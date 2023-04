Ein legendäres Trio: Mit diesen Promis speiste Barack Obama

Gleich und Gleich gesellt sich gern. Der ehemalige US-amerikanische Präsident Barack Obama (61) und seine Frau Michelle Obama (59) leben – wie man so schön sagt – ihr bestes Leben. Seit über 30 Jahren sind die beiden nun schon ein Paar. Jetzt flogen sie zusammen nach Spanien, um ein Rockkonzert zu besuchen. Dabei ließ Barack den Abend mit zwei legendären Promis ausklingen!

Barack und die ehemalige First Lady speisten am Donnerstagabend in einem Restaurant namens Amar in Barcelona mit Regie-Legende Steven Spielberg (76) und Rock-Ikone Bruce Springsteen (73). Grund dafür: Der "Streets of Philadelphia"-Interpret wird am Freitagabend mit seiner E Street Band im spanischen Olympiastadion auftreten. Als die Truppe das Restaurant verließ, sahen alle ziemlich gesellig aus.

Aber was verbindet dieses legendäre Männer-Trio eigentlich miteinander? Barack und Bruce haben einen Podcast namens "Renegades: Born in the USA". Steven ist ebenfalls seit Jahren eng mit dem "Im On Fire"-Sänger befreundet. Laut TMZ machten die zwei schon oft zusammen Urlaub.

MEGA Barack Obama und Michelle Obama in Barcelona 2023

MEGA Bruce Springsteen, Steven Spielberg und Barack Obama beim gemeinsamen Dinner in Barcelona

MEGA Bruce Springsteen beim Dinner mit Frau Patti Scialfa in Barcelona 2023

