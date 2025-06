Mädelsurlaub: Michelle Obama genießt Auszeit auf Mallorca

Seit dem 18. Juni genießt Michelle Obama (61) gemeinsam mit ihren Töchtern Malia Obama (26) und Sasha Obama (24) einen luxuriösen Urlaub auf Mallorca. Die ehemalige First Lady soll in einem exklusiven Anwesen untergebracht sein, das dem ehemaligen US-Botschafter in Spanien, James Costos, gehört. Die drei Frauen reisten mit einem Privatjet und wurden von 17 Sicherheitsleuten begleitet. Bereits am Tag nach ihrer Ankunft kehrte das Gespann in den Lobster Club am Hafen von Puerto Portals ein, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. So genoss die heitere Gruppe nicht nur kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch die atemberaubende Stimmung am Hafen der Sonneninsel in vollen Zügen.

Der Urlaub bei James auf Mallorca scheint für Michelle zur liebgewonnenen Tradition geworden zu sein. Auf der prachtvollen Finca, die inmitten eines parkähnlichen Gartens absolute Privatsphäre bietet, finden alljährlich schillernde Sommerfeste statt, die von den Obamas gern besucht werden. Während ihres jetzigen Aufenthalts liefen auf dem Gelände bereits die ersten Vorbereitungen für eines dieser glamourösen Events, das Michelle und ihre Töchter offenbar erneut genießen möchten. Die ehemalige First Lady zeigt sich als große Liebhaberin der Insel, ihrer Landschaft und Kulinarik. In der Vergangenheit nahm sie gern an Wanderungen teil, besuchte Glasbläsermanufakturen und erkundete pittoreske Orte.

Über die Jahre hinweg ist nicht nur Michelle selbst ein Fan von Mallorca geworden, auch Ehemann Barack Obama (63) hat die Baleareninsel bereits mehrfach besucht. Zwar ist der ehemalige Präsident dieses Mal nicht dabei, doch er hatte in der Vergangenheit seinen Aufenthalt mitunter für spontane Golfpartien genutzt. Die Familie genießt die Zeit bei engen Bekannten und scheint dabei auch ganz bewusst die Nähe zum Jetset zu pflegen: Hochrangige Namen wie Mark Zuckerberg (41), Bill Gates (69) und Steven Spielberg (78) befinden sich Berichten zufolge aktuell ebenfalls in der Region – wenn auch vorwiegend auf ihren Megayachten vor der Küste der beliebten Ferieninsel.

Instagram / barackobama Malia, Michelle und Sasha Obama

Getty Images Malia und Sasha Obama

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama