Händchenhaltend unterwegs: Ist Mischa Mayer wieder vergeben?

Er scheint verliebt zu sein! Mischa Mayer (31) hatte bei Love Island im Jahr 2019 nicht die große Liebe finden können. Auch seine darauffolgende Beziehung mit der Influencerin Samantha Abdul (33) ging in die Brüche. Daraufhin wurde es etwas stiller um den Muskelmann. Doch im Januar dieses Jahres äußerte er sich kryptisch im Netz: Es schien, als wäre er wieder vergeben. Jetzt gibt es neue Indizien: Mischa präsentiert sich händchenhaltend!

Wie seine Instagram-Story zeigt, verbrachte er wohl einen Abend mit seiner Liebsten auf dem Rummel. Händchenhaltend schlenderten Mischa und die Brünette über den Platz. Eine weitere Sequenz zeigt die beiden kuschelnd im Riesenrad. Der Realitystar verlinkte auch die Dame neben ihm. In ihrem Profil versteckt sich Mischas Anfangsbuchstaben mit einem Herz.

In seinem Feed zeigte er sie aber noch nicht. Ob Mischa diese Beziehung etwas aus der Öffentlichkeit heraushalten will? Mit seiner Ex Sam dokumentierte er zumindest jede Menge auf Social Media – den Umzug ins gemeinsame Nest, den Alltag mit ihrem Kind und auch den intimen Anfang ihrer Beziehung hielten sie fest.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und eine Unbekannte, Mai 2023

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im Mai 2022

Instagram / samantha_abdul Mischa Mayer und Samantha Abdul im Mai 2021

