Mischa Mayer und seine Vanessa verraten das Babygeschlecht

Mischa Mayer (32) wird bald Papa. Wie der Love Island-Star erst kürzlich bekannt gab, freuen er und seine Liebste Vanessa sich derzeit auf ihr erstes gemeinsames Baby. Jetzt meldet er sich im Netz, um seinen Fans erneut eine freudige Nachricht zu verkünden: Die werdenden Eltern bekommen ein kleines Mädchen! In einem Video auf Instagram feiern die beiden eine Gender-Reveal-Party, bei der sie das Geschlecht ihres Kindes durch Rauchbomben erfahren – aus denen pinke Farbe geschossen kommt! "Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen... Es ist ein...", schreibt Mischa dazu.

In den Kommentaren erwarten den 32-Jährige und seine Partnerin eine Reihe an liebevollen Nachrichten. "Wie wundervoll. Von Herzen das allerbeste für euch!", schreibt beispielsweise Köln 50667-Bekanntheit Pia Tillmann (38) unter den Beitrag. Aber auch Nico Legat (26), Aleksandar Petrovic (33) und Yasin Cilingir (33) lassen es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren. Außerdem betont Bocc Özsu, der ebenfalls durch "Love Island" Bekanntheit erlangte: "Ich freue mich so sehr für euch".

Mischa und Vanessa gehen mittlerweile seit Oktober 2023 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Juni verkündeten die beiden, den nächsten Schritt ihrer Beziehung zu wagen und sich verlobt zu haben – bevor dann Anfang September die süßen Baby-News öffentlich wurden. "Bald. Unser kleines Wunder", schrieb der Reality-TV-Darsteller zu einer Aufnahme im Netz, in der sie strahlend ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Nachwuchses und Vanessa Babybauch präsentierten.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Freundin Vanessa im September 2024

