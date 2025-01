Baby-Endspurt: Mischa Mayer dokumentiert finalen Ultraschall

Bei Mischa Mayer (33) alias Beton-Mischa und seiner frischgebackenen Ehefrau Vanessa wird es ernst. In seiner Instagram-Story teilte der Love Island-Star erst vor wenigen Stunden ein Foto, das seine Partnerin bei ihrer Gynäkologin zeigt. "Der voraussichtlich letzte Termin ohne Baby", kommentiert Mischa die Aufnahme und gibt damit zu verstehen, dass die Geburt des ersten gemeinsamen Nachwuchses der beiden kurz bevorsteht.

Vor dem Termin bei der Frauenärztin habe das Paar schon gedacht, dass es losgeht. "Vanessa hatte heute Morgen bisschen Flüssigkeit verloren und wir dachten schon, es sei Fruchtwasser", erzählt der 33-Jährige. Das sei aber falscher Alarm gewesen: "Alles in Ordnung. Die kleine Maus lässt sich noch Zeit." Dennoch scheint der werdende Papa zuversichtlich zu sein, dass es der letzte Ultraschalltermin vor der Geburt ihrer Tochter gewesen ist.

Mischa wurde 2019 durch seine Teilnahme an der beliebten Datingshow "Love Island" bekannt. Dort bandelte er mit Ricarda Raatz (32) an. Mit der Beauty klappte es aber nicht. Danach war er knapp ein Jahr mit Ex-Der Bachelor-Kandidatin Samantha Abdul (35) zusammen. Vanessa stand vor ihrer Beziehung mit Mischa nicht in der Öffentlichkeit. Im Mai 2023 wurde der Reality-TV-Star das erste Mal gemeinsam mit seiner neuen Freundin gesichtet. Kurz darauf verriet er, dass sie bereits seit Oktober 2022 ein Paar seien. Knapp ein Jahr nach ihrem Beziehungs-Outing gaben die beiden ihre Verlobung bekannt – drei Monate später freuten sich die Fans der Social-Media-Bekanntheit über die Baby-News.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayers Frau Vanessa im Januar 2025

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Frau Vanessa im Juli 2023

