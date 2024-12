Mischa Mayer hat seine hochschwangere Freundin geheiratet

Mischa Mayer (32) und seine Vanessa haben den Schritt ins Eheleben gewagt! Der ehemalige Love Island-Star teilte die frohe Botschaft auf Instagram mit seinen Fans. Auf einem romantischen Schwarz-Weiß-Foto strahlen die beiden frisch Vermählten überglücklich, während Vanessa in einem traumhaften weißen Kleid ihren Babybauch gekonnt in Szene setzt. "Wir haben es getan", schreibt Mischa zu dem Beitrag, begleitet von einem Ring-Emoji und dem Song "Say You Won't Let Go" von James Arthur (36).

Im vergangenen Jahr hatte Mischa verraten, seit Oktober 2022 mit seiner Vanessa liiert zu sein. Jetzt hat das Paar Nägel mit Köpfen gemacht und den nächsten großen Schritt gewagt. Auf Instagram ließ der Realitystar seine Fans im Juni bereits an seinem Verlobungsglück teilhaben: In einem Video sieht man die beiden bei einem Dinner am Strand in Griechenland, nur wenige Minuten, nachdem Mischa Vanessa den Antrag gemacht hat. Die Hochzeit rundet ihre Liebesgeschichte nun perfekt ab.

Mischa überraschte seine Fans kürzlich mit einer weiteren erfreulichen Nachricht: Das Paar erwartet ein kleines Mädchen! In einem Instagram-Video teilte der Muskelmann die aufregenden Momente ihrer Gender-Reveal-Party. "Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen... Es ist ein...", schrieb der stolze Bald-Papa unter den Beitrag. Unter jubelndem Beifall enthüllten Rauchbomben die erfreulichen News in leuchtendem Pink. Für Mischa und Vanessa könnte das Jahr wohl kaum schöner enden!

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Vanessa und Mischa Mayer im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Freundin Vanessa im September 2024

Anzeige Anzeige