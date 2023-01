Mischa Mayer nach weniger als einem Jahr wieder vergeben?

Ist er jetzt wieder neu vergeben? Mischa Mayer (30) ist ein deutscher Reality-TV-Star und vor allem durch seine Teilnahme bei Love Island im Jahr 2019 bekannt geworden. In der Datingshow verliebte er sich nicht – dafür aber zwei Jahre später in die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin Samantha Abdul (33). Etwa ein Jahr später trennten sich die beiden Influencer jedoch wieder. Seitdem war es um das Liebesleben von Mischa still geworden – bis jetzt. Der Muskelmann gibt einen Hinweis darauf, dass er wieder in einer Beziehung ist.

"Dieser Moment, wenn dir deine Freundin nachts noch dein Essen für die Arbeit zubereitet und du nichts davon weißt", kommentierte Mischa am Freitag in seiner Instagram-Story ein Bild. Das Foto zeigt ein schmackhaft aussehendes Essen in einer Tupperdose. Hat er in diesem Moment selbst verraten, dass er wieder in festen Händen ist? Auf seinem Social-Media-Account ist bisher eigentlich nichts von einer neuen Frau an seiner Seite zu sehen. Und auch sonst äußerte er sich bisher nicht zu den Worten in seiner Story.

Kurz nach der Trennung mit Samantha wurde Mischa ein Flirt mit einer ehemaligen "Love Island"-Teilnehmerin nachgesagt. Diesen dementierte er jedoch eindeutig im Mai: "Ich habe nicht mal mit meiner alten Beziehung abgeschlossen." Das sieht jetzt mit Sicherheit wieder anders aus.

