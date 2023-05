Kendall Jenner entblößt auf der Met Gala ihren ganzen Po!

Kendall Jenner (27) überrascht mit ihrem Outfit auf der Met Gala! Die The Kardashians-Protagonistin macht in den vergangenen Wochen mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Im Februar dieses Jahres waren die Spekulationen aufgekommen, dass das Model mit dem Rapper Bad Bunny (29) anbandelt. Zuletzt wurden die beiden dann tatsächlich zusammen gesehen. Auf der Met Gala trat sie nun nicht mit ihrem Liebhaber auf. Doch dafür sorgte Kendall mit ihrem Look für Aufsehen.

Die 27-Jährige stolzierte in einem sehr freizügigen Outfit über den roten Teppich. Sie trug einen paillettenbesetzten schwarzen Body. Hingucker des Looks waren nicht nur die großen Fledermausärmel oder die XXL-Stiefel mit riesigem Absatz, sondern vor allem das Hinterteil des Models, welches gänzlich unbedeckt blieb.

Auch wenn Kendall und Benito, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Liebe noch nicht offiziell machten, scheinen sie wohl sehr happy zu sein. Ein Insider hatte People kürzlich verraten, wie ernst es zwischen den beiden sei: "Es war ein langsamer Start, aber jetzt verbringen die beiden fast jeden Tag miteinander."

Kendall Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

Kendall Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

