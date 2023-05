Mit 82: Musikproduzent Jack White wird zum siebten Mal Vater

Schwebt Horst Nußbaum alias Jack White etwa wieder einmal im Babyglück? Mit seiner Partnerin Raffaela ist der Fußballspieler nun schon seit knapp sieben Jahren verheiratet. 2019 durften die beiden dann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen – Sohnemann Maximilian Noah. In die Beziehung hatte der Komponist bereits fünf Kinder aus seinen vergangenen Ehen mitgebracht. Jetzt gibt es jedoch süße Neuigkeiten: Jack erwartet sein siebtes Kind!

Wie RTL berichtet, ist Jacks siebtes Kind auf dem Weg! "Als Raffi es mir auf der Couch bei uns im Wohnzimmer erzählt hat, bekam ich am ganzen Körper Gänsehaut, wir haben uns umarmt und geweint wie kleine Kinder", äußert sich der 82-Jährige glücklich. Auch seine Liebste sei hin und weg von den tollen Neuigkeiten. "Raffi strahlt nur noch und ist die glücklichste Frau der Welt!", fügt er hinzu. Jack stelle nach eigenen Aussagen mit dem zweiten Kind in hohem Alter sogar einen Rekord auf.

Auch in der Musikbranche kann der Produzent so einige Erfolge verzeichnen. In den 1970er und 1980er Jahren schrieb er nämlich unter anderem Lieder für Tony Marshall (85), Jürgen Marcus (✝69), Roberto Blanco (85) und Andrea Jürgens (✝50).

Getty Images Jack White mit seiner damaligen Frau Janine, 2008

Getty Images Produzent Jack White und seine Raffaela, 2013

Getty Images Jack White bei der Golden Racket Charity 2015

