Tragischer Unfall: Jack White (84) wäre beinahe gestorben

Es sind dramatische Nachrichten, mit denen sich Jack Whites (84) Ehefrau Rafaella zu Wort meldet. Wie sie gegenüber Bild berichtet, liegen hinter ihr und dem Musikproduzenten harte Wochen. Mitte Dezember fuhr Jack in sein Büro nach Berlin-Mitte. Rafaella versuchte ihn telefonisch zu erreichen, doch ihr Mann ging nicht ans Telefon. "Ich machte mir Sorgen, fuhr ins Büro. Dort fand ich Jack leblos auf dem Boden liegend. Er war gestolpert und mit dem Kopf gegen die Tischkante geknallt", berichtet die zweifache Mutter gegenüber Bild. Sie rief den Notarzt. Im Krankenhaus wurde der Musikliebhaber ins künstliche Koma versetzt. "Hätte ich ihn nicht gefunden, wäre er gestorben", meint Rafaella.

Doch damit nicht genug! Im Krankenhaus zog sich Jack noch eine Lungenentzündung zu. "Was das für einen 84-jährigen Mann bedeutet, kann man sich ja vorstellen. Jacks Zustand war kritisch. Ich wusste nicht, ob er noch einmal aufwachen würde. Es war brutal", schildert Rafaella gegenüber dem Newsportal. Mittlerweile befindet sich Jack wieder zu Hause bei seinen Liebsten. Er sei bis auf die Wunde am Kopf wieder fit.

Seit 2015 sind Jack und Rafaella verheiratet. Gemeinsam durften sie zwei Kinder auf der Welt begrüßen – den fünfjährigen Max und die einjährige Angelina Melody. Doch für Jack ist es bereits Nachwuchs Nummer sieben gewesen. Dass er in diesem Alter noch einmal Papa werden würde, überraschte ihn selbst. "Als Raffi es mir auf der Couch bei uns im Wohnzimmer erzählt hat, bekam ich am ganzen Körper Gänsehaut, wir haben uns umarmt und geweint wie kleine Kinder", verriet er in einem RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum mit ihrem Mann Jack White

Anzeige Anzeige

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seinen Kinder im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige