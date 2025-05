Nach Schlaganfall: Jack White ist auf dem Weg der Besserung

Jack White (84) kann aufatmen: Vor wenigen Wochen erlitt der US-Musikproduzent einen Schlaganfall und lag deshalb im Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm schon wieder gut. So verrät er im Interview mit Bunte, dass er wieder "nahezu der alte Jack" sei. Zudem merkte er an, dass er sich trotz seiner gesundheitlichen Probleme bislang immer wieder vollständig erholen konnte. "Das Verrückte ist, obwohl ich zweimal so schwer krank war, ist mein Kopf völlig gesund und auch körperlich erhole ich mich blendend", erklärt Jack erstaunt.

Ohne seine Frau Rafaella hätte sich Jack aber wohl nicht so schnell erholt. "Ohne sie würde ich nicht mehr leben", stellt der 84-Jährige klar. Er wünsche sich mehr denn je nach seinem Schlaganfall, seine kleinen Kinder Max und Angelina noch lange aufwachsen sehen zu können. Jack möchte noch sehr lange leben. "Ich habe Jopi Heesters 2003 das Lied ,Ich werde 100 Jahre alt‘ geschrieben. Ich kann mir nur selbst die Daumen drücken, denn mein Ziel steht: Ich will Jopi mit seinen 108 schlagen", kündigt er in dem Interview an.

Bereits Anfang des Jahres stand es um Jacks Gesundheit jedoch alles andere als gut. So war er damals in seinem Büro gestolpert und hatte sich den Kopf an einer Tischkante schwer verletzt. Danach musste er bewusstlos in eine Klinik gebracht werden. "Hätte ich ihn nicht gefunden, wäre er gestorben", berichtete seine Frau gegenüber Bild deutlich. Doch durch seine eigene Stärke und die Pflege seiner Gattin kam Jack danach wieder schnell zu Kräften.

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seinem Sohn, August 2023

Instagram / rafaellanussbaum Rafaella Nussbaum und ihr Mann Jack White, 2021

