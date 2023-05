Leichtathletik-Star Tori Bowie ist mit 32 Jahren verstorben

Tori Bowie wird unvergessen bleiben. Die US-Amerikanerin feierte schon früh große Erfolge in der Leichtathletik. Ihre Paradedisziplinen waren vor allem der Sprint und der Weitsprung. Ihre Karriere im Profisport begann 2013, aber schon zuvor war sie als Studentin an der Uni im Leichtathletik-Sport aktiv. Doch nun gibt ihr Management eine traurige Nachricht bekannt: Tori ist mit gerade einmal 32 Jahren verstorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, wandte sich Toris Management heute mit einer traurigen Botschaft an die Öffentlichkeit. "Wir sind am Boden zerstört, die sehr traurige Nachricht zu teilen, dass Tori Bowie verstorben ist. Wir haben eine Kundin, liebe Freundin, Tochter und Schwester verloren", heißt es. Woran die Sportlerin verstorben ist, ist derweil noch nicht bekannt. Ihre Vertreter wenden sich auf diesem Wege auch an Toris Familie und sprechen dieser ihr Beileid aus.

Tori konnte bei Wettkämpfen in ihrer Sportart eine Menge Medaillen sammeln. So wurde sie nicht nur bei der Weltmeisterschaft in London 2017 mit der Goldmedaille in der viermal 100 Meter Staffel und im 100 Meter Sprint ausgezeichnet. Auch bei den Olympischen Spielen gehörte sie zu den Besten. 2016 erreichte sie in Rio ganze drei Medaillen, darunter einmal Gold mit der Staffel.

Getty Images Tori Bowie, Leichtathletin

Getty Images Tori Bowie gewinnt Gold bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017

Getty Images Tori Bowie bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London 2017

