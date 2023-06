Während Geburt: Deshalb ist Sportlerin Tori Bowie verstorben

Die Todesursache ist jetzt bekannt! Die Sportlerin verzeichnete bereits seit frühen Jahren eine Menge Erfolge. Vor allem in den Leichtathletikdisziplinen Sprint und Weitsprung glänzte die US-Amerikanerin und konnte bei der Olympiade sogar die Goldmedaille gewinnen. Umso schockierender war es dann, als im vergangenen Mai die traurige Nachricht die Runde machte, dass die Profisportlerin im Alter von 32 Jahren verstorben ist. Jetzt ist auch endlich die Todesursache von Tori bekannt.

TMZ veröffentlichte die Gerichtsdokumente, aus denen hervorgeht, was genau zum Ableben des Leichtathletik-Stars geführt hatte. Dem Bericht zufolge war die Sprinterin an den Komplikationen während der Geburt ihres Kindes in ihrem Haus verstorben. So soll sie "in den Wehen" gelegen haben, als ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich gerade im achten Monat ihrer Schwangerschaft befunden. Ob das Baby das Ganze überlebt hat, ist allerdings unklar.

Was jedoch gewiss ist, ist, dass Tori eine große Lücke hinterlassen hat. "Wir sind am Boden zerstört, die sehr traurige Nachricht zu teilen, dass Tori Bowie verstorben ist. Wir haben eine Kundin, liebe Freundin, Tochter und Schwester verloren", hatte ihr Management laut The Sun die Nachricht verkündet und damit die Trauer um die Sportlerin deutlich gemacht.

