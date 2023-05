Ausverkauft: Iggy Azalea veröffentlicht Porno als Merch

Iggy Azalea (32) verfolgt weiterhin ihre Karriere in der Erwachsenenunterhaltung. Erst im Januar ist die Rapperin der Plattform Onlyfans beigetreten, um dort freizügige Bilder von sich zu verkaufen. Doch bei ihren Fans kam das nicht so gut an – sie sind der Meinung, die Mutter eines Sohnes zeige auf ihrem Kanal zu wenig Content für zu viel Geld. Doch jetzt wagte Iggy den nächsten Schritt und veröffentlichte ein Sextape!

Wie Mirror berichtet, handelt es sich um eine VHS-Kassette, die die Rapperin in ihrem Merchandise-Store anbietet – die bereits komplett ausverkauft ist. Dennoch ist unklar, ob es sich bei Iggys Produkt tatsächlich um einen Porno oder doch nur einen dekorativen Merchandise-Artikel handelt.

Die Ankündigung ihres Only Fans-Contents bewarb die Musikerin auf ihrem Instagram-Kanal. In einem freizügigen Outfit posierte sie für die Kamera und kommentierte das Foto mit: "Hotter Than Hell." Auf der Erotikplattform wolle sie ihren Fans exklusiven Content liefern. Dabei sollen jedoch nicht nur heiße Fotos, sondern auch Poesie, Videos und ihr kommendes Album veröffentlicht werden.

Iggy Azalea, Musikerin

Iggy Azalea, 2019

Iggy Azalea

