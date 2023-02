Iggy Azalea bewertet "ekelhafte Schwänze" für 300 US-Dollar

Iggy Azalea (32) verdient mit einer ungewöhnlichen Aufgabe jede Menge Geld. Die Rapperin ist seit Anfang des Jahres auf OnlyFans aktiv. Das Geschäft mit dem exklusiven Content läuft wohl ziemlich gut bei ihr. Angeblich verdient Iggy so viel, dass sie darüber schweigt. In einem weiteren Interview plauderte die "Black Widow"-Interpretin allerdings aus, womit sie auf der Bezahlplattform am meisten Kohle macht.

Die Enthüllungen kamen in Andy Cohens (54) "Watch What Happens Live"-Show ans Licht, als Iggy gefragt wurde: "Was ist die seltsamste Frage, die einer deiner Only Fans-Abonnenten gestellt hat?" Daraufhin gibt sie zu, dass sie es liebt, mit der Bewertung von Penissen Geld zu verdienen: Ihre Abonnenten würden 300 US-Dollar für eine Sprachnachricht von ihr zahlen, in der sie ihre "ekelhaften Schwänze" bewertet und schmutzig spricht.

Aber der Ruhm bringt auch Neider mit sich. Iggy teilte begeistert ihr neues Auto auf Twitter: Die Rapperin hat sich einen Rolls-Royce gegönnt. Im Netz wurde allerdings hinterfragt, ob die Musikerin sich das überhaupt leisten könne. Doch die Beauty stellte klar: Dank 70 Konzerten mit Pitbull (42), einem achtstelligen Deal und OnlyFans gehe es ihr bestens.

Instagram/thenewclassic Iggy Azalea im März 2022

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im November 2021

Twitter / https://twitter.com/IGGYAZALEA Iggy Azalea, Sängerin

