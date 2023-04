Iggy Azalea ganz sentimental: Ihr Sohn geht in die Vorschule

Iggy Azalea (32) gibt einen seltenen Einblick in ihr Leben als Mama. Im Juni 2020 hatte die Sängerin nach wochenlangen Spekulationen verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihren Sohn hält die "Black Widow"-Interpretin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur hin und wieder teilt sie seltene Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs im Netz – so auch jetzt: Anlässlich seines ersten Tages in der Vorschule, veröffentlichte Iggy nun ein Foto ihres Kleinen auf Social Media.

"Der erste Tag meines Babys in der Vorschule und ich kann es einfach nicht fassen", schrieb die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story. Auf dem süßen Schnappschuss war ihr dreijähriger Sohn zu sehen, der freudestrahlend auf dem Weg in die Vorschule ist. Für seinen ersten Tag als Vorschulkind hat sich der kleine Onyx mächtig herausgeputzt: Er trug einen kunterbunten Zweiteiler und weiße Sneaker.

Zuletzt hatte Iggy ihre Fans zu Weihnachten mit putzigen Aufnahmen von Onyx begeistert. Anlässlich der Feiertage hatte sie ein Foto von sich und ihrem Sprössling vor einem bunten Weihnachtsbaum in karierten Schlafanzügen veröffentlicht. "Frohe Weihnachten ", hatte die Rapperin das Bild in ihrer Instagram-Story betitelt.

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azaleas Sohn Onyx, April 2023

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Mai 2022

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea und ihr Sohn Onyx im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de