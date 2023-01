Jetzt auch bei OnlyFans: Iggy Azalea startet heißes Projekt

Sie plant sexy Content! Iggy Azalea (32) ist schon seit einiger Zeit nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Die "Fancy"-Rapperin ist neben ihrer erfolgreichen Karriere aber auch auf Social-Media sehr aktiv und versorgt ihre Fans regelmäßig mit heißen Fotos ihres Bikini-Bodys. Im Rahmen eines neuen Musik-Projekts will sie nun noch exklusivere Inhalte liefern – Iggy Azalea startet jetzt auch bei OnlyFans durch!

Die Australierin veröffentlichte auf Instagram ein Foto, mit dem sie ankündigte, dass sie nun auch bei OnlyFans zu finden sei. Nur in einem grünen BH samt Slip posierend, schrieb sie: "Hotter Than Hell" , und garnierte den heißen Schnappschuss mit einer Flamme. Auf der Erotik-Plattform wolle die 32-Jährige ihren Fans im Rahmen des "Hotter Than Hell X OnlyFans"-Projekts exklusiven Content liefern. Dabei sollen aber nicht nur freizügige Fotos auf dem Programm stehen, sondern auch Poesie, Videos und ihr viertes Album.

Schon seit sechs Monaten arbeite Iggy, die eigentlich Amethyst Amelia Kelly heißt, an ihrem Plan. "Das Projekt ist mutig und macht Spaß. [...] Ich denke, es wird viele Leute überraschen", verriet sie Variety in einem Interview. Im Sommer 2023 soll dann schließlich ihr neues Album rauskommen, welches die Musikerin unter anderem auf OnlyFans Schritt für Schritt enthüllen wolle: "Ich bin voller Aufregung und nervöser Vorfreude darauf, es der Welt zu zeigen."

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im September 2022

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Getty Images Iggy Azalea im Juli 2022

