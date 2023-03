"Pleite": Iggy Azalea beschwert sich über OnlyFans-Nutzer

Iggy Azalea (32) legt sich mit ihren Fans an! Die Rapperin feierte mit ihrer Musik bereits große Erfolge. Ihre Hits wie "Fancy" und "Pretty Girls" verschafften der Australierin nicht nur viele verkaufte Platten – ihre Songs machten sie zur Multimillionärin. Nichtsdestotrotz möchte sich die Mutter eines Sohnes mit OnlyFans ein goldenes Näschen verdienen. Aufgrund des Preises ihrer exklusiven Bilder geriet Iggy jetzt mit den Nutzern aneinander.

Einige User waren der Meinung, dass der Preis für ihre Beiträge von rund 25 Euro nicht gerechtfertigt sei, da die Beiträge der 32-Jährigen nicht ausreichend freizügig sind. "Iggy, Baby, bitte zeige mehr auf deinem OnlyFans", lautete ein Twitter-Kommentar. Darauf hatte die Blondine prompt eine Antwort parat: "Jeder, der das sagt, ist pleite und hat die kostenpflichtigen Inhalte nicht freigeschaltet, wo ich nackt posiere." Abschließend legte sie noch nach: "Der Eintritt kostet 25 Euro, nicht 25 Euro für vollen Zugang. Die haben falsch gedacht."

Allzu viele Gedanken wird sich die Künstlerin wahrscheinlich nicht machen müssen, denn laut eigener Aussage läuft das Geschäft für Iggy ziemlich gut. "Ich verdiene so viel Geld, dass ich nicht einmal sagen werde, wie viel es ist", verriet sie in Emily Ratajkowskis (31) Podcast "High Low with EmRata".

Iggy Azalea, Rapperin

Iggy Azalea, australische Rapperin

Iggy Azalea, Mai 2022

