Iggy Azalea verdient eine Menge Kohle mit Pics auf OnlyFans

Sie gibt einen kleinen Einblick in ihr Geschäft mit OnlyFans! Iggy Azalea (32) ist seit Jahren eine erfolgreiche Rapperin. Mit Songs wie "Black Widow" oder "Fancy" stürmte sie oft die Charts. Doch seit Kurzem hat sie ein anderes Geschäftsmodell für sich entdeckt: Die Musikerin ist auf OnlyFans aktiv. In einem Interview verriet sie nun, wie lukrativ das Geschäft mit dem exklusiven Content für sie ist!

In Emily Ratajkowskis (31) Podcast "High Low with EmRata" plauderte die 32-Jährige über ihren OnlyFans-Account. Dabei machte sie vor allem deutlich, dass ihre Beiträge dort außerordentlich gut ankämen. "Ich verdiene so viel Geld, dass ich nicht einmal sagen werde, wie viel es ist", erzählte Iggy ganz unverblümt. Sie schäme sich nicht, solche freizügigen Pics von sich zu teilen – und erklärte: "Ich glaube nicht, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich meinen eigenen Scheiß vermarkten will."

Erst kürzlich musste sich die Musikerin aber auch gegen fiese Hate-Kommentare wehren – denn nicht jeder Supporter findet ihre OnlyFans-Action gut. "Ich habe in den letzten zwei Jahren 70 ausverkaufte Arena-Shows mit Pitbull (42) gespielt. Ich habe vor weniger als drei Monaten einen Teil meiner Meisterwerke für einen achtstelligen Betrag verkauft. Ich habe denselben Vermögensverwalter wie George Clooney (61). Und ja, ich habe ein OnlyFans-Account", reagierte sie süffisant auf Twitter.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im Oktober 2021

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im September 2022

Getty Images Iggy Azalea bei einer Veranstaltung in New York

