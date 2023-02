Nach seiner Verhaftung: Iggy Azalea wettert gegen Ex Carti

Iggy Azalea (32) ist sauer! Die australische Rapperin trennte sich im Oktober 2020 von ihrem Partner Playboi Carti (26). Wenige Monate zuvor hatten sie gemeinsam ein Kind bekommen: Sohn Onyx. Nach der Trennung sind die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen – Iggy warf ihrem Ex sogar vor, sich nicht um seinen Sohn zu kümmern. Vor Kurzem wurde er dann wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Nun packte sie erneut aus: Iggy wetterte heftig gegen Carti!

Auf Twitter ließ die Musikerin eine Reihe Tweets ab und feuerte gegen ihren Ex. "Stell dir vor, du hast eine schwangere Freundin und tust so, als gäbe es sie nicht, bis herauskommt, dass du sie schon misshandelt hast", lauteten die harschen Worte. "Und du besuchst deinen leiblichen Sohn nur selten, es sei denn, du läufst vor deinen Problemen in Atlanta und der Presse davon, weil du ständig Frauen misshandelst", fügte Iggy hinzu – am Ende stellt sie klar, dass sie das alles schon erlebt habe.

Schon wenige Monate nach der Geburt regte sich Iggy über Carti auf: Er wolle die Vaterschaft nicht anerkennen. "Auch wenn Onyx ein geplantes Baby ist, das wir beide wollten, weigert er sich aus irgendeinem Grund immer noch, die Geburtsurkunde zu unterschreiben", schrieb die "Fancy"-Interpretin damals im Netz.

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea und ihr Sohn Onyx im August 2022

Anzeige

Getty Images Playboi Carti im Oktober 2017 in Miami Beach

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de