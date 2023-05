Morddrohungen: Annemarie Eilfeld geht nicht mehr allein raus

Annemarie Eilfeld (33) lebt in Sorge. Die einstige DSDS-Kandidatin musste schon in der Vergangenheit üble Erfahrungen mit einem Stalker machen. Nun wurde die Sängerin im vergangenen Jahr Mama ihres Sohnes Elian – und erneut bereitet ein Stalker ihr Sorgen. Das geht sogar so weit, dass sie Morddrohungen gegen den Kleinen bekommt. Jetzt berichtet Annemarie davon, wie schlimm die Drohungen für sie sind.

"Ich habe Albträume. Ich versuche es aber nicht so nah an mich ranzulassen", gibt die Musikerin im Interview mit RTL zu. Sie habe sogar Angst, mit Elian alleine vor die Tür zu treten: "Ich bin mit dem Kleinen nicht mehr alleine unterwegs." Stattdessen begleite Annemarie immer eine Person aus dem Familien- und Freundeskreis. Das sei auch einer der Gründe, warum sie ihr Kind nicht in der Öffentlichkeit zeigen wolle.

Mit dem Fall habe sich Annemarie schon an die Polizei gewandt, doch der Stalker mache sich immer wieder ein neues Profil, weswegen es fast unmöglich sei, ihn zu finden. "Es kann jeder sein. Es könnte jemand sein, der bei uns um die Ecke wohnt, es könnte jemand sein, der 1.000 Kilometer entfernt wohnt oder jemand sein, der zum Auftritt kommt im Laufe des Jahres", erklärt die 33-Jährige fassungslos.

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Januar 2023

Instagram / annemarie_eilfeld Elian und Annemarie Eilfeld

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Kinderwagen

