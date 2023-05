Harter Start: Ekaterina Leonova erster Tanzanlauf scheiterte

Ekaterina Leonovas (36) erste Tanzlehrerin sah kein Potenzial in ihr! Die russische Profitänzerin wurde durch die Tanzshow Let's Dance bekannt, in der sie mit deutschen Stars und Sternchen über das TV-Parkett schwebt. Ihre Begeisterung fürs Tanzen begann bereits im Alter von zehn Jahren. Nach ihrem Schulabschluss entschied Ekaterina, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen und ließ sich als Tanzpädagogin ausbilden. Anschließend feierte die Russin zahlreiche Tanzerfolge. Dennoch glaubte Ekaterinas erste Tanzlehrerin nicht an sie.

Gegenüber RTL News offenbarte die Profitänzerin, dass ihr erster Tanzanlauf scheiterte, nachdem ihre damalige Tanzlehrerin sie aus dem Unterricht geschmissen hatte. "Wem gehört dieses Mädchen? Bring sie bitte nie wieder zum Tanzen! Tanzen ist nichts für dieses Kind", soll diese ihr damals gesagt haben. Anschließend gab die 7-jährige Ekaterina dem Tanzen dennoch eine weitere Chance – mit Erfolg!

Gemeinsam mit dem berühmten Mentalisten Timon Krause (28) tanzt die Brünette derzeit bei "Let's Dance" um den "Dancing Star"-Pokal. Diesem Ziel kommen die beiden immer näher, denn heute befinden sie sich bereits im Viertelfinale der Tanzshow. Bei einer Promiflash-Umfrage landete das Tanzpaar immerhin auf dem dritten Platz der Favoriten.

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance", 2023

