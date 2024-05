Partnerlook: Dennis Gries und Sebastian hängen zusammen ab!

Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) suchten in diesem Jahr als Die Bachelors nach der großen Liebe – Ersterer fand seine in Katja Geretschuchin. Auch nach der Show verbringen die einstigen Rosenkavaliere offenbar gerne Zeit miteinander. Auf Instagram teilt Dennis eine neue Bilderstrecke. Auf einem der Schnappschüsse posiert er zusammen mit seinem TV-Kollegen breit lächelnd für die Kamera – und dabei fällt auf, dass sich die beiden für einen sehr ähnlichen Look entschieden haben. "Holt die Hüte raus, es ist Pferderennen", witzelt er dazu.

Dass sich Dennis und Sebastian solch ein Event ansehen, kommt bei ihren Fans allerdings gar nicht gut an. "Warum schaut ihr euch diese Tierquälerei an?", "Finde es so schade, so etwas Grausames zu unterstützen" oder "Pferderennen ist ein absolutes No-Go", lauten dabei nur einige der kritischen Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein weiterer User schließt sich an: "Ist nicht böse gemeint, aber Pferderennen kann ich leider so gar nicht gutheißen."

Wie nahe sich die beiden nach wie vor stehen, machte Dennis erst vor wenigen Wochen im exklusiven Interview mit Promiflash deutlich. "Wir haben eine Menge Kontakt miteinander, ich würde fast sagen schon täglich, und das Schöne ist: Diese ganze Reise verbindet einen auch auf die Ewigkeit", verriet er. Sein Show-Kumpel sieht das ganz genauso und erklärte im Gespräch: "Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick."

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im März 2024

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

