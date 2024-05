So süß gratuliert Rachel Zegler ihrem Josh zum Geburtstag!

Rachel Zegler (23) und Josh Andrés Rivera sind ein Herz und eine Seele. Zum 29. Geburtstag des Schauspielers lässt es sich die "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes"-Darstellerin natürlich nicht nehmen, ihm auf liebevolle Weise zu gratulieren. "Es ist der Geburtstag meines Mannes. Ich liebe ihn so sehr", schreibt die Beauty zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie Josh einen Kuss auf die Wange drückt. Rachel betont zudem: "Er ist mein allerbester Freund [...]! Ich bin so glücklich, von ihm geliebt zu werden."

Damit aber noch nicht genug. Die 23-Jährige dankt ihrem Partner für die "aufrichtigen und albernen Momente" und teilt dazu ein Foto, auf dem sie und Josh zusammen mit ihrem Hund Lenny für die Kamera posieren. Die Sängerin fügt eine weitere Aufnahme von ihr und ihrem Liebsten hinzu, welche sie ganz verliebt auf einem Bett zeigt. "Ich liebe dich durch und durch. Wir haben die ultimative Geburtstagswoche mit einem Umzug verbracht", beendet Rachel den süßen Geburtstagsgruß.

Über die Hintergründe der Beziehung von Rachel und Josh ist nicht sonderlich viel bekannt. Berichten zufolge lernte sich das Paar im Jahr 2021 kennen, als sie in der Neuverfilmung von Steven Spielbergs (77) "West Side Story" zusammengearbeitet hatten. Im Oktober desselben Jahres machten die Brünette und der "Cat Person"-Darsteller ihre Liebe offiziell.

Getty Images Rachel Zegler, Schauspielerin

Getty Images Rachel Zegler und Josh Andrés Rivera

