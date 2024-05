Karriereende? Anya Elsner will nach Australien auswandern

Anya Elsner (20) hatte nach ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel den Ruf als Zicke. Auch im Dschungelcamp konnte sie ihr Image nicht aufpolieren. Grund genug, um noch einmal neu anzufangen – und zwar in Australien. Im RTL-Interview berichtet das Model von seinen Umzugsplänen: "Es kam total überraschend und irgendwie auch ungeplant. Aber ich habe schon immer überlegt, irgendwie woanders zu wohnen, auszuwandern, aber ich bin noch nie an dem Punkt angekommen, wo ich sage: 'Ich zieh's jetzt durch.'" Anya habe beim Sparring eine neue Freundin gefunden. Mit ihr will sie ihren Plan nun in die Tat umsetzen. "Ich bin so froh, dass ich Bella kennengelernt habe, die das auch möchte. Und wir haben jetzt zusammen entschieden, auszuwandern. Bald sagen wir: 'Leb wohl, Deutschland' – hoffentlich für immer", freut sie sich.

Anya habe schon immer vom Auswandern geträumt. "Mein Traum war es schon immer ganz, ganz weit weg von Zuhause wegzuziehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach Spanien zu ziehen, weil ich in drei Stunden schon wieder zu Hause sein könnte. Deswegen haben wir uns für Australien entschieden. Ganz weit weg. Weiter geht's auch, glaube ich, gar nicht mehr", erklärt die 20-Jährige ihr Vorhaben in dem Interview. In Australien sei sie von dem Wetter und den freundlichen Menschen beeindruckt gewesen.

Für eine neue Liebe in Down Under sei Anya auch bereit: "Ich hoffe da natürlich auch, einen netten Australier zu finden – so einen Surferboy, das wäre schon richtig cool." Die Influencerin scheint dort eine ganz andere Karriere einschlagen zu wollen als bisher. "Ich möchte auf jeden Fall im medizinischen Bereich arbeiten", gibt die Beauty preis. Als ausgebildete Zahnarzthelferin würde sie dort nach eigenen Aussagen gut verdienen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Anya wird wirklich umziehen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, das wird sie sich letztendlich doch nicht trauen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de