Lionel Richie verrät: So geht es krebskrankem König Charles

König Charles III. (75) ist an Krebs erkrankt. Zu der schweren Diagnose des britischen Monarchen sind bislang nur wenige Informationen in der Öffentlichkeit bekannt. In einem Interview mit People auf der ersten King's Trust Global Gala in New York gibt Lionel Richie (74) nun ein Update zu dem aktuellen Gesundheitszustand des Royals. "Zum Glück kann ich sagen, dass es ihm fantastisch geht", versichert der Sänger.

Im Gespräch mit dem Newsportal auf der Eröffnungsveranstaltung gibt der 74-Jährige noch weitere Details preis. "Ich verstehe auch, dass er still sitzen muss, ihr wisst, was ich meine", erklärt der "Stuck on You"-Interpret und betont: "Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Er ist zurück bei seinen Pflichten und deshalb würde ich nicht wollen, dass er als Erstes rüberkommt – wir wollen hier nichts beweisen." Zudem sei sich Lionel sicher darüber, dass er nach der Eröffnungsveranstaltung einen Anruf von Charles erhalten wird.

Anfang Februar gab der britische König seine Krebsdiagnose bekannt. Seine Erkrankung wurde Mitte Januar nach einer Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt. Laut des königlichen Palasts handelt es sich jedoch nicht um Prostatakrebs. Welche Art von Krebs Charles hat, ist bislang unbekannt.

Getty Images Lionel Richie und Prinz Charles

Getty Images König Charles III. im April 2024

