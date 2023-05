So bekommt Caroline Frier Job und Mamasein unter einen Hut!

Caroline Frier (40) ist eine absolute Powerfrau! Als Schauspielerin wirkte sie schon in zahlreichen Serien und Filmen mit. Auch in Wissens- und Spielshows zeigte die Blondine ihr Können. Neben all ihren Projekten feiert die Vielseitige jetzt ihr Debüt als Moderatorin. Vor einem Jahr brachte sie zudem ihr erstes Kind auf die Welt. Im Promiflash-Interview erklärte die Blondine nun, wie sie ihren Job und die Familie organisiert.

Caroline feiert am 4. Mai ihr Moderationsdebüt in der neuen RTLZWEI-Sendung "Promi Game Night" und hat damit alle Hände voll zu tun. Promiflash hat bei der Moderatorin nachgefragt, wie sie ihre Karriere und das Mamasein unter einen Hut bekommt. "Wahrscheinlich so wie alle anderen Mamas auch. Viel Organisation, viel familiäre Unterstützung, viel Liebe und einen Mann im Homeoffice", erzählte sie lachend im Interview.

Die Schwester der Schauspielerin Annette Frier (49) postet regelmäßig über ihre Arbeit und ihr Familienleben. Ob ihre Tochter später auch denselben Karriereweg einschlägt? Für die Mutter wäre dies überhaupt kein Problem. "Warum nicht?! Ich liebe meinen Job und diesen Beruf", meinte sie gegenüber Promiflash.

RTL II Kandidaten der "Promi Game Night"

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier mit ihrer Tochter Toni

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier bei ihrer Babyparty

