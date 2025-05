Wechseljahre und Chaos: Annette Frier bekommt Comedyserie

Annette Frier (51) bekommt ihre eigene Comedyserie: In "Frier & 50 – Am Ende meiner Tage" spielt die Schauspielerin sich selbst und nimmt die Zuschauer mit auf eine turbulente Reise durch die Herausforderungen der Wechseljahre. Gedreht wird die achtteilige Serie derzeit in Köln, Ausstrahlungstermin ist Herbst 2025, wie Joyn bekannt gab. In der Serie muss Annette an ihrem 50. Geburtstag gleich mehrere Katastrophen bewältigen: Ihr Ehemann Sascha (verkörpert von Alexander Khuon) verlässt sie für eine jüngere Frau, während ihre Tochter Jola (Maria Matschke Engel) mit nur 20 Jahren die Familie mit Nachwuchs überrascht. Als Krönung des Chaos bekommt Annette von ihrer Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri) ausgerechnet das Angebot, in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro – gespielt von Caroline Frier (42) – darzustellen.

Die neue Serie stellt nicht nur Annettes Alltag als bekannte Schauspielerin in den Vordergrund, sondern wartet mit einer bunten Mischung an Gastauftritten aus der deutschen TV-Landschaft auf. Prominente Namen wie Barbara Schöneberger (51), Bettina Lamprecht, Cordula Stratmann, Henning Baum (52), Julia Beautx (26), Sebastian Pufpaff (48) und Martina Hill (50) tauchen immer wieder in Cameos auf und sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Nachdem die herausfordernden Wechseljahre, Jobflaute und private Turbulenzen Annette an ihre Grenzen bringen, beschließt sie kurzerhand, ihre Erlebnisse selbst kreativ zu verarbeiten: Sie will eine Serie über Frauen in den Wechseljahren entwickeln und durchsetzen – auch wenn das in der Branche zunächst belächelt wird.

Die achtteilige Comedy wird von "Good Humor" (Brainpool Fiction) produziert, Regie führt Felix Stienz und das Drehbuch stammt von Sonja Schönemann. Annette selbst zeigt sich begeistert über das Projekt und ihre neue Doppelrolle als Hauptdarstellerin und Koproduzentin: "Niemand hat mir gesagt, dass Wechseljahre im Klartext heißt: Nochmal Pubertät, Baby, nur krasser!" Neben ihrer Vielseitigkeit als Schauspielerin ist Annette bei Kollegen und Fans gleichermaßen für ihren Humor und ihre große Nahbarkeit beliebt. Im Podcast "Gemischtes Hack" von Tommi Schmitt (36) und Felix Lobrecht (36) wurde sie zuletzt sogar als perfekte Nachfolgerin für eine Quizshow ins Gespräch gebracht.

Hauter,Katrin Annette und Caroline Frier bei der Verleihung Der Deutsche Fernsehpreis

Getty Images Annette Frier bei der lit.cologne 2022

