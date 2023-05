"Promi Game Night": Caroline Frier feiert Moderationsdebüt!

Caroline Frier (40) wagt einen neuen Karriereschritt! Die Alles was zählt-Schauspielerin wirkte in den vergangenen Jahren bei so einigen erfolgreichen deutschen Filmen und Serien mit. Bald wird die Mutter einer einjährigen Tochter aber zum ersten Mal die Moderation einer TV-Show übernehmen: Und zwar in der neuen RTLZWEI-Sendung "Promi Game Night"! Mit Promiflash plaudert Caroline nun exklusiv über ihr Debüt als Moderatorin!

"Ich hatte ein tolles Team um mich herum, das mich super supportet und gut vorbereitet hat", verrät die 40-Jährige nun im Interview mit Promiflash. Dass sie direkt vor Zuschauern moderieren musste, sei für sie auch kein großes Problem gewesen: "Ein Publikum im Studio zu haben, ist immer etwas Besonderes. Aber ich liebe diesen 'Thrill' kurz vor Showbeginn. Alle haben super mitgemacht, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht", schwärmt Caro. Aber trotzdem war sie doch noch etwas nervös: "Kurz vor der ersten Sendung war ich sehr aufgeregt."

Die erste Folge der neuen Show, die auf dem amerikanischen Format "Hollywood Game Night" basiert, läuft schon am kommenden Donnerstag im TV. Die Zuschauer dürfen sich dabei auch über einige bekannte Gesichter freuen: Lola Weippert (27), Mathias Mester (36), Lisa Feller (46) und Martin Klempnow (49) treten in der ersten Sendung an.

Die „Promi Game Night“ gibt es ab dem 4.5. immer donnerstags ab 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

RTL II Kandidaten der "Promi Game Night"

Getty Images Caroline Frier im Oktober 2017

RTL II Kandidaten der "Promi Game Night"

