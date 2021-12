Caroline Frier (38) fühlt sich augenscheinlich pudelwohl in ihrer Haut. Ende Oktober hatte die gebürtige Kölnerin ihre Community mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Partner Marc und sie erstmals Nachwuchs erwarten. Nur wenige Monate zuvor hatte sich das Paar nach nicht einmal einem Jahr Beziehung das Jawort gegeben. Im Netz teilt die "Queens of Comedy"-Darstellerin allerdings nur wenige Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun posierte Caroline jedoch vor dem Spiegel und setzte dabei ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die werdende Mutter nun einen Schnappschuss, auf dem sie in einem cremefarbenen Kleid posiert. Dabei hat die 38-Jährige eine Hand lässig auf ihre inzwischen recht große Körpermitte gelegt. In den Kommentaren teilten viele Fans der Schauspielerin anschließend mit, dass sie einfach umwerfend aussehe. "Sehr hübsch wie immer" oder "Du siehst mal wieder so gut aus", lauteten nur einige entzückte Mitteilungen der Abonnenten.

Im November war die ehemaligen Alles was zählt-Darstellerin von ein paar Freundinnen mit einer süßen Baby-Party überrascht worden. Von diesem Tag hatte die Blondine einige Eindrücke in ihrer Story geteilt, auf denen sie von innen heraus zu strahlen scheint. So hatte Caroline beispielsweise einen Schnappschuss gepostet, auf dem sie mit den Gästen vor einer festlich geschmückten Tafel posiert hatte. Auch ihre Schwester Annette Frier (47) war bei der Überraschungsparty mit dabei gewesen.

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Dezember 2021

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier bei ihrer Babyparty

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Oktober 2021

