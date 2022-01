Caroline Frier (39) ist im absoluten Babyglück! Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres verkündete die Alles was zählt-Darstellerin überglücklich, dass sie und ihr Ehemann Marc ihren ersten Nachwuchs erwarten. Nur einen Monat später wurde die schwangere Schönheit dann von ihren Freundinnen samt ihrer Schwester Annette Frier (47) mit einer süßen Babyparty überrascht. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Caroline ist Mutter geworden!

Pünktlich zu ihrem eigenen Geburtstag meldete sich Caroline am Samstag via Instagram bei ihren Fans. "Es ist mein Geburtstag und das schönste Geschenk habe ich schon am 3. Januar 2022 bekommen", teilte die frischgebackene Mama ihrer Community stolz mit. Kurz nach dem Jahreswechsel hatte nämlich ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickt. Passend dazu veröffentlichte Caroline nicht nur eine erste Aufnahme des Wonneproppens, sondern plauderte auch den Namen aus: "Unsere Toni!"

In den Kommentaren häuften sich bereits nach wenigen Minuten die Glückwünsche – unter anderem auch von zahlreichen Prominenten. Beispielsweise gratulierten nicht nur Ruth Moschner (45) und Tom Beck (43) der Neu-Mama zum Ehrentag, sondern hießen auch deren Nachwuchs ganz herzlich willkommen.

Getty Images Caroline Frier bei "Dingsda" in Köln im Juni 2018

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Oktober 2021

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Dezember 2021

