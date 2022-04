Caroline Frier (39) schwebt total im Mutterglück. Anfang des Jahres wurden die Alles was zählt-Darstellerin und ihr Mann Marc zum ersten Mal Eltern: Im Januar kam ihre Tochter Toni auf die Welt. Seitdem dreht sich ihr Leben in erster Linie um den Familienzuwachs. Die Schauspielerin gibt ihren Fans immer wieder Eindrücke aus ihrem Leben als Mutter auf Social Media – nun postete sie erneut ein niedliches Foto mit ihrer kleinen Prinzessin.

Auf Instagram postete die 39-Jährige ein Bild, auf dem sie die Hand ihrer Tochter in der Hand hält und der kleinen Faust einen Schmatzer aufdrückt. Das Bild postete die stolze Mama zudem in ihrer Story und fügte eine Animation hinzu, in der auf Spanisch "Guten Morgen" steht. Das Gesicht ihrer Tochter hält die gebürtige Kölnerin weiterhin aus der Öffentlichkeit raus.

Auch bei den Fans kommt der Schnappschuss super an. In den Kommentaren unter dem Foto der Schwester von Annette Frier (48) sind ausnahmslos liebvolle Reaktionen zu finden. "Fingerfood", scherzte Komikerin Lisa Feller (45) offenbar verzückt von dem Bild und ergänzte ihren Kommentar mit dem Herzchenaugen-Emoji.

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier im Oktober 2021

Instagram / carolinemariafrier Caroline Frier mit ihrer Tochter Toni

ActionPress / United Archives GmbH Lisa Feller im April 2019

