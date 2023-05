So fanden Jannik Kontalis und Yeliz Koc wieder zueinander

Ihr Liebescomeback nach dem großen Rosenkrieg! Die Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) hatten sich in der Datingshow Make Love, Fake Love Hals über Kopf ineinander verliebt. Im Netz teilten die beiden auch nach der Show ihr Liebesglück, doch dann folgte der große Knall: Nach einem Streit soll Jannik seiner Freundin fremdgegangen sein. Daraufhin folgte eine öffentliche Schlammschlacht im Netz. Zum Schock vieler Fans gaben die beiden ihrer Liebe dennoch eine weitere Chance. Jetzt erklärt Jannik, wie sie wieder zueinanderfanden.

"Wir haben einfach gemerkt, dass alles, was wir brauchen, wir drei sind und wir viel zu wenig geredet haben", erklärt der Hottie bei einer Frage-Antworten-Runde in seiner Instagram-Story. Außerdem stellt er klar: "Wir haben beide entschieden, uns nicht aufzugeben und das, was wir hatten, nicht wegzuwerfen." Dafür habe Jannik sich gemeinsam mit Yeliz viel Zeit für klärende Gespräche genommen.

In einer weiteren Story plaudert der Realitystar obendrein aus, dass er mit Yeliz über jedes noch so kleine Probleme offen kommuniziere: "In jeder Art von Beziehung ist es wichtig, Rücksicht zu nehmen und an sich selber zu arbeiten." Das sei der Schlüssel ihrer glücklichen Beziehung. Denkt ihr, dass Yeliz und Jannik ihre Beziehung wirklich retten konnten? Stimmt unten ab!

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

