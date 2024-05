Funkelndes Met-Gala-Accessoire: Phoebe Dynevor ist verlobt!

Verliebt, verlobt, verheiratet – das scheinen wohl die Zukunftspläne von Phoebe Dynevor (29) zu sein. Die Bridgerton-Berühmtheit ist bereits seit über einem Jahr mit dem "The Last Ship"-Darsteller Cameron Fuller (28) liiert – und wie sie nun auf der gestrigen Met Gala mit einem besonderen Accessoire offenbarte, sind sie sogar miteinander verlobt, wie E! News berichtet! Die Schauspielerin kombinierte zu ihrem transparenten, rosafarbenen Kleid einen funkelnden Ring mit großem Diamant-Klunker an ihrem linken Ringfinger.

Bisher zeigten sich die zwei Turteltauben nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im Juli des vergangenen Jahres besuchten Phoebe und Cameron zusammen das Tennisturnier in Wimbeldon. Ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich feierten sie dann im Februar 2024 bei den BAFTA Awards. Sie präsentierten sich Arm in Arm in einem bodenlangen Satin-Kleid in Weiß und einem edlen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege. Das alljährliche Fashion-Event in dem Metropolitan Museum of Arts in New York City besuchte Phoebe allerdings ohne ihren Cameron an ihrer Seite.

Nicht nur Phoebe sorgte auf der Met Gala mit ihren Liebes-News für Aufsehen: Sabrina Carpenter und Barry Keoghan (31) feierten auf der Gala ihren ersten Auftritt als Paar! Zwar liefen die Sängerin und der "Saltburn"-Star nicht gemeinsam über den roten Teppich, doch sie überraschten die Fotografen und ihre Fans nach dem Gang über die berühmte Treppe mit einem süßen Schnappschuss zusammen. Auf weiteren Bildern, die Daily Mail vorliegen, scheinen die zwei ziemlich verliebt!

Getty Images Cameron Fuller im April 2018

Getty Images Sabrina Carpenter , Met Gala 2024

