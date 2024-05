Bad aus Bittersalz: Das war Jessica Biels Gala-Vorbereitung

Jessica Biel (42) legte auf der diesjährigen Met Gala einen atemberaubenden Auftritt hin! Für diesen besonderen Anlass präsentierte sich das Model in einem korallenfarbenen Kleid, das so einige Details zu bieten hatte: aufgenähte Blütenblätter, ein tiefes Dekolleté und eine Menge Stoff, die den Körper der 42-Jährigen gekonnt umschmeichelte. Am Vorabend der Gala hatte die Frau von Justin Timberlake (43) bereits gewisse Vorkehrungen getroffen, um auf das Mode-Event perfekt vorbereitet zu sein. Unter anderem nahm sie ein heißes Bad in neun Kilogramm Bittersalz. Ihr Abendprogramm teilte Jessica mit ihren Followern auf TikTok und erklärte in dem Clip: "Das Wasser sollte so heiß wie möglich sein, darin ein 30-minütiges Bad nehmen, danach Unmengen an Wasser trinken und dann früh schlafen gehen."

Die Fans fragen sich unter ihrem Video vor allem eines: Warum solche Mengen an Bittersalz? Eine Antwort auf ihre Frage bekommen die User der Plattform aber nicht. Viele schreiben, sie können sich nicht vorstellen, dass das gesund sei. "Wie kannst du dich noch bewegen und wie bist du aus der Badewanne gekommen? Mein Körper wäre wie Wackelpudding", tippt einer. "Und ich habe schon Angst, wenn ich anstatt drei Kappen vier benutze", witzelt ein anderer herum. Ein paar vereinzelte Kommentare finden aber auch, dass Jessicas Bad total entspannt aussieht. "Ich muss das unbedingt ausprobieren", schreibt ein Fan begeistert.

Jessica erschien auf dem Red Carpet ohne ihren Mann Justin – das hat auch einen guten Grund! Der "Mirrors"-Interpret befindet sich aktuell auf seiner "Forget Tomorrow World Tour" und könne daher aus beruflichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen, wie ein Insider gegenüber E! News preisgab. Seit rund 17 Jahren gehen die Eheleute nun schon gemeinsam durchs Leben. 2012 heirateten die beiden, drei Jahre später kam ihr erster Nachwuchs auf die Welt: Silas Randall (9). 2020 machte ihr zweiter Sohn Phineas dann das Familienglück perfekt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake und Jessica Biel im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jessicas ungewöhnliche Vorbereitung auf die Gala? Ist doch super, wenn es sie entspannt. Nicht gut! Neun Kilogramm Bittersalz für eine volle Badewanne ist viel zu viel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de