Eindringling verschafft sich Zugang zu Will Smiths Anwesen

Will Smith (55) musste vergangene Woche starke Nerven beweisen! Ein Eindringling versuchte, sich wohl mehrfach Zugang zu seinem Haus zu verschaffen, wie TMZ berichtet. Die Polizei von Los Angeles musste in besagter Nacht gleich zweimal ausrücken, um den Sicherheitsdienst des Schauspielers zu unterstützen. Laut dem Magazin soll der unerwünschte Gast beim ersten Notruf um das Anwesen des Schauspielers geschlichen sein und vor dem Tor des Hauses gelauert haben. Anschließend sollen die Sicherheitskräfte ihn aufgefordert haben, das Grundstück zu verlassen. Das tat er auch, kam aber kurze Zeit später wieder und verschaffte sich dann beim zweiten Mal erfolgreich Zugang zum Anwesen.

Als die Polizei schlussendlich eintraf, klickten sofort die Handschellen. Die Beamten konnten den zuvor unbekannten Einbrecher als den 37-jährigen Robert Odgen identifizieren. Wegen der Ordnungswidrigkeit wurde der Mann festgenommen und soll auch erst mal nicht freigelassen werden, bis ein Richter über das weitere Vorgehen entscheidet. Die Chance, dass Robert erneut in das Haus einbrechen könnte, sei wohl zu hoch. Der "Men in Black"-Darsteller soll zum Zeitpunkt der unschönen Vorkommnisse nicht zu Hause gewesen sein.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Eindringling versucht hat, in das Haus der Smiths einzubrechen. Um Weihnachten 2020 ist schon mal ein zu dem Zeitpunkt 38-jähriger Mann in das Haus der Familie eingebrochen – und das mit Erfolg! Der Einbrecher hatte zuvor die Tochter von Will und Jada (52) per Social Media gestalkt. "Im Grunde hat er meine Muster gelernt. Als wir im Dezember für einen Familienurlaub fort waren, kam er tatsächlich zu meinem Haus und brach ein, während wir weg waren", berichtete Willow Smith (23) in der Web-Show "Red Table Talk". Die Angst, er habe betäubende Substanzen in Getränke, oder Lebensmittel gemischt, war riesig. "Wir mussten alles durchgehen: Zahnpasta, alles. Alles im Haus musste raus", erklärte Jada.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation" in Los Angeles im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Willow Smith, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de